Избирком Эстонии зарегистрировал трех кандидатов для участия в президентских выборах

ТАЛЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Республиканская избирательная комиссия (РИК) Эстонии зарегистрировала трех кандидатов для участия в первом туре президентских выборов, который пройдет на внеочередном заседании парламента (Рийгикогу) 29 августа. Об этом сообщила РИК.

"Все три кандидата являются гражданами Эстонии по рождению, они подтвердили свое согласие баллотироваться на пост президента, и у них выполнено требование о поддержке по меньшей мере 21 члена парламента", - заявил председатель Комиссии Меэлис Эрик.

Зарегистрированными кандидатами стали вице-председатель парламентской фракции Центристской партии Майлис Репс, бывший канцлер юстиции Аллар Йыкс и спикер парламента Эйки Нестор.

Заседание начнется в 13:00 мск. Для победы на выборах кандидату необходимо получить не менее 68 голосов депутатов 101-местного парламента. Если в первом туре это сделать не удастся, в следующий день пройдет второй и, если необходимо, третий тур голосования. Если парламент не сможет выбрать президента после трех туров, будет созвана Коллегия выборщиков, состоящая из 335 человек, в том числе депутатов парламента и представителей советов местных самоуправлений.

В первом туре возглавляющая правящую коалицию в Эстонии Партия реформ намерена поддержать Нестора. Для участия во втором туре будут выдвинуты новые кандидаты. Как ожидается, от Партии реформ будет баллотироваться почетный председатель партии, бывший еврокомиссар по транспорту Сийм Каллас.

Как пояснил ранее премьер-министр Таави Рыйвас, если выбрать президента в Рийгикогу не удастся, то Партия реформ выдвинет в качестве своего кандидата главу МИД республики беспартийную Марину Кальюранд. Согласно опросам, в должности президента ее хотят видеть большинство эстонцев - 25%.