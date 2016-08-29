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Военные Южной Кореи приведены в состояние повышенной боеготовности

Международная панорама
29 августа, 8:50 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Президент республики Пак Кын Хе призвала командование "подготовить эффективные меры" в отношении ракетно-ядерной программы КНДР
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СЕУЛ, 29 августа. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Президент Республики Корея Пак Кын Хе распорядилась привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боеготовности. Об этом она заявила на встрече со своими советниками в Сеуле.

"Военные должны в любой момент быть готовы нанести ответный удар. Мы должны быть уверены, что любая попытка совершить провокацию со стороны Северной Кореи приведет к самоуничтожению ее режима", - подчеркнула Пак Кын Хе.

Она также призвала командование "подготовить эффективные меры" в отношении ракетно-ядерной программы КНДР.

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На минувшей неделе Пак Кын Хе посетила одну из южнокорейских воинских частей в районе границы с КНДР. Там она назвала систему принятия решений в Северной Корее "иррациональной", а ее лидера Ким Чен Ына - "непредсказуемым". В этой связи, отметила Пак Кын Хе, "северокорейская военная угроза для Юга более не является гипотетической".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как КНДР 6 января провела ядерное испытание, а 7 февраля запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. В ответ Совбез принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна, которую в КНДР не признали.

Очередной виток напряженности связан с запуском 24 августа баллистической ракеты с северокорейской подводной лодки. Совбез ООН резко осудил этот шаг и призвал воздержаться от подобных действий, подчеркнув, что пуск стал нарушением сразу шести резолюций СБ ООН. Пхеньян вновь отверг это заявление.

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