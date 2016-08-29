СМИ: группировка ИГ взяла ответственность за нападение в Йемене

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 29 августа. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за мощный взрыв, прогремевший в городе Аден на юге Йемена. Об этом сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia.

По информации телеканала жертвами нападения стали 60 человек. Трагедия произошла на северной окраине населенного пункта. Для нападения, целью которого была группа бойцов народного проправительственного ополчения, террорист-смертник использовал начиненный взрывчаткой автомобиль. По данным канала Al Arabiya, взрыв произошел у призывного пункта.

По его сведениям пострадавших принимали три больницы, в том числе одна, контролируемая организацией "Врачи без границ" (Medecins Sans Frontieres, MSF). В MSF заявили, что в ее медучреждение были доставлены порядка 60 раненых, а также тела 45 погибших.

С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения в марте 2015 года аравийской коалиции. Экстремисты в свою очередь пользуются этой нестабильностью в сфере безопасности и регулярно устраивают вылазки.

По данным ООН, в результате боевых действий в Йемене с марта 2015 года погибли более 3,7 тысячи мирных жителей, свыше 6,5 тысячи получили ранения.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье