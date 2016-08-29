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СМИ: группировка ИГ взяла ответственность за нападение в Йемене

Международная панорама
29 августа, 11:53 дата обновления: 29 августа, 12:01 UTC+3
Жертвами нападения стали 60 человек
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© EPA/STRINGER, архив

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 29 августа. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за мощный взрыв, прогремевший в городе Аден на юге Йемена. Об этом сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia.

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По информации телеканала жертвами нападения стали 60 человек. Трагедия произошла на северной окраине населенного пункта. Для нападения, целью которого была группа бойцов народного проправительственного ополчения, террорист-смертник использовал начиненный взрывчаткой автомобиль. По данным канала Al Arabiya, взрыв произошел у призывного пункта.

По его сведениям пострадавших принимали три больницы, в том числе одна, контролируемая организацией "Врачи без границ" (Medecins Sans Frontieres, MSF). В MSF заявили, что в ее медучреждение были доставлены порядка 60 раненых, а также тела 45 погибших.

С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения в марте 2015 года аравийской коалиции. Экстремисты в свою очередь пользуются этой нестабильностью в сфере безопасности и регулярно устраивают вылазки.

По данным ООН, в результате боевых действий в Йемене с марта 2015 года погибли более 3,7 тысячи мирных жителей, свыше 6,5 тысячи получили ранения.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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