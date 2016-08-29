Чавушоглу: курдские формирования должны уйти к востоку от Евфрата, чтобы не стать мишенью

АНКАРА, 29 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Курдские вооруженные формирования Сил народной самообороны (СНС) проводят этнические чистки на севере Сирии и должны уйти на восточный берег Евфрата. С таким утверждением в понедельник выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

"Цель операции "Щит Евфрата" - очистка регионов Джараблус и Африна от боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Там живут, в основном, арабы, и мы их поддерживаем. Нужно, чтобы они вернулись на территории, где проживали всегда", - сказал он. Чавушоглу указал, что "цель СНС другая, и эта организация хочет занять территорию и проводит этнические чистки на севере Сирии".

"Поэтому СНС, Рабочую партию Курдистана, другие курдские группировки беспокоит эта операция. СНС должны срочно отойти к востоку от Евфрата. Они должны это сделать в том числе и потому, что такое обещание дали США. Если этого не произойдет, СНС станет целью (ударов сирийской оппозиции и Турции - прим. корр)", - сказал министр.

Чавушоглу также отметил, что основной задачей участников начатой 24 августа операции является "очистка региона от ИГ". "Мы давно говорим, что только действий авиации недостаточно. Нужны наземные операции. Если бы раньше хотя бы пять-шесть стран объединились для этого, ИГ уже бы не было ни в Сирии, ни в Ираке", - заявил он.

24 августа турецкие военные совместно с отрядами оппозиционной "Сирийской свободной армии" начали операцию на севере Сирии, в ходе которой они взяли под контроль город Джараблус и изгнали из него боевиков ИГ. Дамаск выступил с осуждением этой операции, назвав ее прямым нарушением суверенитета Сирии.