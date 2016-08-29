Генерал армии Ирана: защита ядерных объектов страны является главной задачей сил ПВО ИРИ

ТЕГЕРАН, 29 августа. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Защита ядерных объектов Ирана является главной задачей сил ПВО ИРИ. Об этом заявил в понедельник иранскому телевидению командующий базой ПВО "Хатам аль-Анбия" генерал Фарзад Эсмаили.

По его словам, "ядерные объекты - одно из наиболее значимых достижений Исламской Республики Иран, поэтому их защите уделяется особое внимание". "Если в районах, где нет ядерных объектов, мы проводим одну тренировку в месяц, то в районах нахождения таких объектов ежемесячно проводится несколько тренировок (сил ПВО)", - подчеркнул командующий базой. Он назвал иранское небо "одним из самых безопасных в мире".

Накануне в эфире иранской телерадиовещательной корпорации "Седа о сима" впервые были показаны кадры размещения на иранской территории полученных из России зенитно-ракетных комплексов С-300. Телезрители увидели репортаж о прибытии в район Форду, где находится один из иранских ядерных объектов, колонны грузовиков. Она доставила на место постоянной дислокации компоненты комплексов С-300, включая боевые части и радарные установки. В сюжете была показана также тренировка иранских зенитчиков, которые уничтожили учебную цель - небольшой беспилотник.

Руководитель и духовный лидер ИРИ, главнокомандующий иранскими ВС аятолла Али Хаменеи провел в воскресенье встречу с командованием базы ПВО "Хатам аль-Анбия", которой передаются российские ЗРК С-300.