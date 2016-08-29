Обама намерен 4 сентября встретиться с Эрдоганом

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ВАШИНГТОН, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Барак Обама намерен провести 4 сентября в китайском городе Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай) встречу со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Помощник Обамы Бен Родс сообщил об этом в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме.
По его словам, лидеры намерены обсудить ситуацию в Турции после недавней попытки государственного переворота, борьбу с "Исламским государством" (группировка запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, ситуацию в Сирии и кризис с беженцами.
В Ханчжоу американский и турецкий лидеры прибудут для участия в саммите G20.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).
Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС