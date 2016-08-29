Обама намерен 4 сентября встретиться с Эрдоганом

ВАШИНГТОН, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Барак Обама намерен провести 4 сентября в китайском городе Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай) встречу со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Помощник Обамы Бен Родс сообщил об этом в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме.

По его словам, лидеры намерены обсудить ситуацию в Турции после недавней попытки государственного переворота, борьбу с "Исламским государством" (группировка запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, ситуацию в Сирии и кризис с беженцами.

В Ханчжоу американский и турецкий лидеры прибудут для участия в саммите G20.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика "Исламское государство" в Ираке и Сирии Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС