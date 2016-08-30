Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашенко: парламентские выборы должны пройти демократично, без дестабилизации обстановки

Международная панорама
30 августа, 12:33 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова
"Я заинтересован, чтобы в парламент пришли настоящие профессионалы, не важно, кто они по политическим взглядам", - сказал Лукашенко
Материал из 1 страницы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Михаил Метцель/ТАСС

МИНСК, 30 августа. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в новый состав белорусского парламента должны быть избраны настоящие профессионалы, независимо от их политических убеждений. Об этом он заявил во вторник на встрече с руководителями миссии ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Белоруссии.

"Я заинтересован, чтобы в парламент пришли настоящие профессионалы, не важно, кто они по политическим взглядам", - сказал Лукашенко. Он отметил, что в предыдущем составе белорусского парламента были профессионалы и патриоты, которые ценили свою страну. "Политические убеждения должны способствовать развитию страны", - сказал президент.

Смотрите также

В голосовании на выборах в Белоруссии смогут принять участие около 7 млн избирателей
Число кандидатов в депутаты на парламентских выборах в Белоруссии сократилось до 504

Среди главных своих задач при организации и проведении парламентских выборов, которые пройдут в республике 11 сентября, Лукашенко назвал недопущение дестабилизации обстановки в стране, проведение избирательной кампании в соответствие с основными демократическими критериями.

"Безопасность, честность и принципиальность - это главная задача президента. И я буду делать все, чтобы выборы у нас прошли таким образом, чтобы после выборов наша страна оставалась такой же открытой, чистой, честной и безопасной", - заявил глава государства.

"Мы не хотим, чтобы выборы дестабилизировали обстановку в стране", - подчеркнул Лукашенко.

Со своей стороны специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на выборах в Палату представителей (нижняя палата белорусского парламента) зампредседателя ПА ОБСЕ Кент Харстед отметил высокий уровень сотрудничества белорусского Центризбиркома с миссией БДИПЧ ОБСЕ. Он также подчеркнул важность приглашения на нынешние парламентские выборы европейских наблюдателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Белоруссия
Персоны
Лукашенко, Александр Григорьевич
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
10
Митинг в поддержку Руссефф завершился столкновениями с полицией
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
Выборы-2016
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
2
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
3
В Кремле исходят из того, что ночные сообщения о смерти Каримова не подтвердились
4
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
5
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
6
Лидеры ЕС не планировали двусторонние встречи с Путиным на G20
7
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
Темы дня
Реклама