Лукашенко: парламентские выборы должны пройти демократично, без дестабилизации обстановки

МИНСК, 30 августа. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в новый состав белорусского парламента должны быть избраны настоящие профессионалы, независимо от их политических убеждений. Об этом он заявил во вторник на встрече с руководителями миссии ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Белоруссии.

"Я заинтересован, чтобы в парламент пришли настоящие профессионалы, не важно, кто они по политическим взглядам", - сказал Лукашенко. Он отметил, что в предыдущем составе белорусского парламента были профессионалы и патриоты, которые ценили свою страну. "Политические убеждения должны способствовать развитию страны", - сказал президент.

Среди главных своих задач при организации и проведении парламентских выборов, которые пройдут в республике 11 сентября, Лукашенко назвал недопущение дестабилизации обстановки в стране, проведение избирательной кампании в соответствие с основными демократическими критериями.

"Безопасность, честность и принципиальность - это главная задача президента. И я буду делать все, чтобы выборы у нас прошли таким образом, чтобы после выборов наша страна оставалась такой же открытой, чистой, честной и безопасной", - заявил глава государства.

"Мы не хотим, чтобы выборы дестабилизировали обстановку в стране", - подчеркнул Лукашенко.

Со своей стороны специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на выборах в Палату представителей (нижняя палата белорусского парламента) зампредседателя ПА ОБСЕ Кент Харстед отметил высокий уровень сотрудничества белорусского Центризбиркома с миссией БДИПЧ ОБСЕ. Он также подчеркнул важность приглашения на нынешние парламентские выборы европейских наблюдателей.