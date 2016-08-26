В голосовании на выборах в Белоруссии смогут принять участие около 7 млн избирателей

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МИНСК, 26 августа. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Около 7 млн белорусских избирателей смогут принять участие на выборах в Палату представителей (нижнюю палату) Национального собрания Белоруссии. Такие данные в пятницу обнародовал Центризбирком республики.
"Всего по обновленным данным в республике зарегистрировано 6 млн 990 тыс. 696 избирателей", - отметили в ЦИК.
По его данным, наибольшее количестве граждан, имеющих право голоса, проживает в Минске - 1 млн 294 тыс. 414 и Минской области - 1 млн 200 тыс. 613 человек.
Во время президентской кампании в 2015 году из 7 млн 008 тыс. 682 внесенных в списки для голосования в выборах приняло участие 6 млн 113 тыс. 013 человек (87,22%).
Первоначально на выборах в нижнюю палату парламента нового созыва было зарегистрировано 525 кандидатов. К настоящему времени 27 претендентов сняли свои кандидатуры. На 110 мест в Палате представителей претендует 498 кандидатов.
Парламентские выборы пройдут в республике 11 сентября.