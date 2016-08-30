ООН: запрет на ношение буркини во Франции должен быть отменен

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ЖЕНЕВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Запреты на ношение на пляжах Франции буркини должны быть немедленно отменены.
С таким призывом к властям курортных французских городов обратилось Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Официальный представитель этого управления Руперт Колвилл приветствовал на брифинге в Женеве решение Государственного совета Франции, который 26 августа приостановил действие постановления мэрии южного города Вильнев-Лубе, запретившей ношение буркини - закрытого купального костюма для мусульманок.
"Мы призываем власти всех других прибрежных городов и курортов, которые ввели подобные запреты, немедленно их отменить", - сказал он. Колвилл напомнил, что в соответствии с международными стандартами в области прав человека "ограничения на выражение веры или религии, включая выбор одежды, разрешены только в очень ограниченных обстоятельствах, включая общественную безопасность, порядок, здоровье и мораль".
Как подчеркнул официальный представитель, в УВКПЧ "полностью понимают и разделяют горечь и возмущение, вызванные террористическими актами во Франции в последние месяцы". Вместе с тем постановления о запрете буркини "не улучшают ситуацию в области безопасности, а скорее разжигают религиозную нетерпимость и стигматизацию мусульман во Франции, особенно женщин". По словам Колвилла, запреты на буркини могут "подорвать усилия по предотвращению насильственного экстремизма".