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ООН: запрет на ношение буркини во Франции должен быть отменен

Международная панорама
30 августа, 12:47 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Данная мера не улучшает ситуацию с безопасностью, а скорее разжигают религиозную нетерпимость и стигматизацию мусульман во Франции, считают в организации
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ЖЕНЕВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Запреты на ношение на пляжах Франции буркини должны быть немедленно отменены.

С таким призывом к властям курортных французских городов обратилось Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

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Официальный представитель этого управления Руперт Колвилл приветствовал на брифинге в Женеве решение Государственного совета Франции, который 26 августа приостановил действие постановления мэрии южного города Вильнев-Лубе, запретившей ношение буркини - закрытого купального костюма для мусульманок.

"Мы призываем власти всех других прибрежных городов и курортов, которые ввели подобные запреты, немедленно их отменить", - сказал он. Колвилл напомнил, что в соответствии с международными стандартами в области прав человека "ограничения на выражение веры или религии, включая выбор одежды, разрешены только в очень ограниченных обстоятельствах, включая общественную безопасность, порядок, здоровье и мораль".

Как подчеркнул официальный представитель, в УВКПЧ "полностью понимают и разделяют горечь и возмущение, вызванные террористическими актами во Франции в последние месяцы". Вместе с тем постановления о запрете буркини "не улучшают ситуацию в области безопасности, а скорее разжигают религиозную нетерпимость и стигматизацию мусульман во Франции, особенно женщин". По словам Колвилла, запреты на буркини могут "подорвать усилия по предотвращению насильственного экстремизма".

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