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СМИ: число погбиших в результате взрыва в Сомали выросло до 10 человек

Международная панорама
30 августа, 15:33 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 30, августа. /ТАСС
Ранен один из министров правительства
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РАБАТ, 30 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли, 22 были ранены в результате взрыва, происшедшего у резиденции президента в столице Сомали городе Могадишо.

Об этом сообщила корпорация "Би-би-си".

По ее данным, ранения получили официальные лица, в том числе один из министров правительства.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва заминированного автомобиля с КПП у президентского дворца погибли пять солдат правительственных войск.

Ответственность за происшедшее взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".

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