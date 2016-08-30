СМИ: число погбиших в результате взрыва в Сомали выросло до 10 человек

РАБАТ, 30 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли, 22 были ранены в результате взрыва, происшедшего у резиденции президента в столице Сомали городе Могадишо.

Об этом сообщила корпорация "Би-би-си".

По ее данным, ранения получили официальные лица, в том числе один из министров правительства.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва заминированного автомобиля с КПП у президентского дворца погибли пять солдат правительственных войск.

Ответственность за происшедшее взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".