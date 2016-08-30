Правительство Дании предложило разворачивать просителей убежища на границах страны

ОСЛО, 30 августа. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Кабмин Дании считает необходимым принять законодательный акт, который позволит полиции королевства непосредственно на границах страны отказывать просителям убежища во въезде на ее территорию, не рассматривая их прошений. Это предложение правительства меньшинства содержится в представленном во вторник плане развития государства до 2025 года.

В посвященном иммиграционным вопросам разделе плана оговаривается, что такие меры можно будет принимать в кризисных ситуациях, когда сотрудничество миграционных властей стран-членов Дублинской конвенции о беженцах, сохраняясь формально, фактически прекращается. Оговаривается также, что речь идет лишь о тех случаях, когда просители убежища будут возвращены в страну, подпадающую под определение безопасной. Ранее на подобный шаг пошли власти Норвегии, когда в 2015 году беженцы из стран Африки и Ближнего Востока начали въезжать на территорию королевства через границу с Россией. Вопрос о том, является ли подобная политика нарушением международных обязательств государства-члена Дублинской конвенции, остается спорным.

Правительство Дании предлагает также в 2016 году не принимать мигрантов по квотам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Исполнение этих квот планируется перенести на последующие годы. Предусмотрено расширение полномочий полиции и спецслужб в целях предотвращения мелких преступлений, попрошайничества и терактов. Правила получения пособий и видов на жительство для мигрантов планируется ужесточить, а также активизировать переговоры с иностранными государствами о репатриации просителей убежища.

На международном уровне руководство страны также считает необходимым поднять вопрос о пересмотре положений Дублинской конвенции.

Вместе с тем кабмин предлагает направить 1 млрд крон ($150 млн по текущему курсу) на гуманитарные программы, которые проводятся в Турции, Иордании и других ближневосточных государствах, принимающих беженцев из соседних стран.

В 2015 году в Дании была подана 21 тыс. прошений о предоставлении убежища, и ожидалось, что в 2016 эта цифра достигнет 25 тыс. Тем не менее, сейчас иммиграционные власти страны отмечают, что число просителей убежища в этом году едва ли превысит 10 тыс. человек.