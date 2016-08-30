Медведчук предлагает использовать опыт Колумбии в разрешении конфликта в Донбассе

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КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Опыт Колумбии, где на днях вступило в силу соглашение о прекращении огня и достигнут целый ряд политических договоренностей между сторонами многолетней гражданской войны, может послужить уроком для Украины. Такое мнение высказал лидер Общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук в материале, размещенном на сайте организации.
Медведчук анализирует итоговое всестороннее и окончательное соглашение между правительством Колумбии и левыми повстанцами Революционных вооруженных сил страны (обычно обозначаемых аббревиатурой FARC), которое было подписано сторонами в Гаване 24 августа. "В этом документе, как и в самом процессе мирного урегулирования в Колумбии, есть немало поучительного для Украины, для которой незаживающей раной остается вооруженный конфликт в Донбассе", - считает политик.
Документ, явившийся итогом переговоров, продолжавшихся больше трех с половиной лет, должен стать интегральной частью конституции страны, подчеркивает лидер "Украинского выбора". "В нем очень детально расписаны механизмы урегулирования всех ключевых аспектов конфликта: это и развитие регионов, охваченных конфликтом, и разоружение, и гарантии безопасности участникам конфликта, и амнистия, и включение повстанцев в политический процесс".
Медведчук особо останавливается "на одном моменте - организации выборов на территориях, охваченных конфликтом". "Там в течение двух сроков парламента депутаты должны избираться по особым правилам, которые, во-первых, дают право баллотироваться лишь жителям этих территорий (включая перемещенных лиц), во-вторых, исключают из числа субъектов выборов все партии, представленные в парламенте, то есть фактически все мало-мальски заметные партии страны, так как проходной барьер на выборах составляет 0,6 процента. И таким способом будут избираться 16 из 166 членов палаты депутатов. Разве эти модальности не дают пример того, как можно решить сходный вопрос в Донбассе", - отмечает политик.
Он упоминает также создание в Колумбии государственной должности верховного комиссара по вопросам достижения мира - представителя президента, уполномоченного вести прямые переговоры с повстанцами. "Еще один важный момент - это сам факт прямых переговоров. Да, в них значительную роль играли государства-посредники: Норвегия, Куба, Чили и Венесуэла. Но все же формат этих переговоров, где все стороны имели равную субъектность, принципиально отличался от нынешней Трехсторонней контактной группы", - обращает внимание лидер движения.
Украинский политик выражает надежду на то, что колумбийский народ на референдуме 2 октября одобрит мирное соглашение, после чего начнет воплощаться в жизнь его политическая часть. "И если реализация этого соглашения будет успешной, пример Колумбии должен стать актуальным для Украины", - считает он.