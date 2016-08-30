МИД Киргизии: КНР будет проинформирована о расследовании дела о нападении на посольство

БИШКЕК, 30 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев осудил действия террориста, совершившего атаку на здание посольства Китая в Бишкеке. Об этом он заявил во время телефонного разговора с руководителем МИД КНР Ван И, сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

"Абдылдаев резко осудил террористический акт на территории посольства, проинформировав, что соответствующие службы незамедлительно отреагировали на произошедшее и провели все необходимые мероприятия", - говорится в сообщении.

Глава МИД Киргизии также подчеркнул, что президент страны Алмазбек Атамбаев поручил компетентным органам республики "провести тщательное расследование". "Министр при этом отметил, что ход расследования будет доводиться до сведения китайской стороны, и заверил, что все виновные лица обязательно будут найдены и понесут заслуженное наказание", - указывается в документе.

При этом Бишкек подтвердил, что готов обеспечить "необходимые меры по защите дипломатического представительства КНР в соответствии с нормами международного права".

Террорист-смертник, на начиненной взрывчаткой машине протаранив ворота посольства КНР в республике, осуществил взрыв на территории диппредставительства. Никто из китайских дипломатов при этом не пострадал. Во время взрыва террорист погиб, два гражданина Киргизии получили ранения.

Взрыв был настолько сильный, что его слышали жители почти всех районов Бишкека.