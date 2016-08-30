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СМИ: защита Руссефф в случае импичмента направит в Верховный суд сразу две апелляции

Международная панорама
30 августа, 22:23 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
По данным Folha de Sao Paulo, в одной из апелляций защита указывает на процессуальные нарушения, в другой - настаивает на отсутствии оснований для импичмента
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Защита Дилмы Руссефф, временно отстраненной от должности президента Бразилии, подготовила сразу две апелляции на случай, если члены верхней палаты национального парламента проголосуют за ее окончательную отставку с поста главы государства. Как сообщила на своем сайте газета Folha de Sao Paulo, эти документы будут направлены в Федеральный верховный суд (ФВС) южноамериканской республики.

По информации издания, в одной из апелляций защита указывает на процессуальные нарушения, в другой - настаивает на отсутствии оснований для импичмента.

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Ранее сторонники Руссефф обратились в Межамериканскую комиссию по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) с требованием признать инициативу о ее отставке незаконной. Авторы документа призвали представителей этой международной организации вмешаться в происходящее и "немедленно восстановить в должности" отстраненного президента.

В минувший понедельник во время выступления перед сенаторами Руссефф заявила, что борется за свой мандат ради демократии и справедливости. "Не ждите от меня трусливого молчания", - отметила она.

В Федеральном сенате (верхней палате парламента) Бразилии сегодня началось заседание, в ходе которого законодатели должны принять решение по вопросу окончательной отставки Руссефф. Ожидалось, что дебаты продлятся около 17 часов, после чего состоится итоговое голосование. Однако позднее председатель Федерального верховного суда (ФВС) Рикарду Левандовски признал, что финальное обсуждение инициативы об импичменте может затянуться, в связи с чем решение, скорее всего, будет вынесено только в среду, 31 августа.

Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении госсредств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициативу об импичменте - политически мотивированной.

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