В Молдавии стартует кампания по выборам президента

КИШИНЕВ, 31 августа. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии начинает регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов к предстоящим 30 октября выборам президента страны. Регистрация завершится 9 сентября. После выдачи удостоверений инициативные группы начнут сбор подписей в поддержку кандидатов, которые должны будут представить к 30 сентября, после чего начнется период предвыборной агитации.

По новым правилам

Впервые за последние 16 лет президента Молдавии будут выбирать путем всенародного голосования, а не в парламенте. В марте нынешнего года Конституционный суд страны признал незаконным принятое в 2000 году законодателями решение отказаться от прямых выборов президента и возложить эти полномочия на депутатов. По мнению председателя суда Александра Тэнасе, изменения послужили причиной серии политических кризисов, когда депутаты не могли избрать главу государства, в связи с чем досрочные выборы назначались в стране трижды. С подобными ситуациями Молдавия сталкивалась в 2000, 2009 и 2010 годах. Переход к досрочным выборам был одним из главных требований оппозиции, которая провела многотысячные акции протеста против правящей здесь с 2009 года коалиции проевропейских партий, чье правление обернулось громкими коррупционными скандалами и ухудшением экономической ситуации в стране.

Демонстрации с требованием отставки власти и досрочных выборов президента и парламента начались в прошлом году, когда в прессу просочилась информация о громком скандале с хищением €1 млрд из банковской системы страны. Они привели к очередному расколу коалиции, ядром которой была Либерал-демократическая партия. Ее лидер, бывший премьер Владимир Филат был осужден на 9 лет тюрьмы по обвинению в коррупции.

Новую коалицию сформировали бывшие коллеги либерал- демократов - Демократическая и Либеральная партии при поддержке перебежчиков из других фракций. Ее "координатором" объявил себя вице-председатель демократов, местный олигарх Владимир Плахотнюк. Оппозиция подвергает его резкой критике и считает главной целью выборов "устранение олигархического режима Плахотнюка".

Фаворит гонки

Фаворитами президентской гонки опросы называют лидера выступающей за сближение с Россией Партии социалистов Республики Молдова Игоря Додона, которому симпатизируют около 30% опрошенных. За ним следует председатель Партии действия и солидарности, бывший министр просвещения Майя Санду (16,4%), которую местные эксперты называют "ставленником США". На третьем месте лидер "Платформы достоинство и правда" Андрей Нэстасе, который принимал участие в совместных с социалистами и "Нашей партией" массовых акциях протеста.

Главная интрига избирательной кампании состоит в том, что пока неизвестен кандидат от демократов. Среди тех, на кого может сделать ставку власть, называют представителей демократов - премьера Павла Филипа и бывшего спикера парламента Мариана Лупу, который занимает пост председателя партии. Рейтинги остальных политиков, в том числе и руководителей страны, низкие и колеблются в рамках статистической погрешности. Нынешний президент Молдавии Николай Тимофти также отказался от участия в предстоящих выборах.