Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД Киргизии сняло оцепление вокруг посольства Китая, где произошел теракт

Международная панорама
31 августа, 10:20 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
По словам пресс-секретаря МВД Бакыта Сейитова, оцепление было снято в связи с "отсутствием в нем необходимости"
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 31 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Министерство внутренних дел Киргизии приняло решение снять оцепление вокруг здания посольства Китая в республике, где во вторник произошел террористический акт. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь МВД Бакыт Сейитов.

Смотрите также
Правительство Киргизии назвало атаку на посольство Китая в республике терактом

По его словам, оцепление было снято в связи с "отсутствием в нем необходимости". "Здание дипломатического представительства Китая продолжает охраняться нашими сотрудниками в усиленном режиме", - заверил пресс-секретарь. При этом особо отметив, что дополнительные меры безопасности приняты и в посольствах других государств в Киргизии.

Как подчеркнул Сейитов, усиление охраны дипломатических представительств связано не только с террористической атакой на посольство КНР в Бишкеке, но и с празднованием сегодня в стране 25-й годовщины независимости, а также предстоящими в республике 3-8 сентября этого года вторыми Всемирными играми кочевников. "Во время таких мероприятий всегда предпринимаются повышенные меры безопасности", - напомнил он.

Во вторник террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле протаранил ворота посольства Китая. Проехав по его территории примерно 50 метров, машина взорвалась. Находившийся в его салоне преступник погиб, незначительные ранения получили двое местных жителей, которые в этот момент находились в дипломатическом представительстве. Среди китайских дипломатов никто не пострадал.

Правоохранительные органы Киргизии по факту терроризма возбудили уголовное дело. Официальный Бишкек пообещал китайским властям информировать их о ходе расследования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Китай Киргизия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии пытаются отправить в отставку президента
7
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
2
Единороссы готовы совместно с профсоюзами подготовить законопроект о приоритете зарплат
3
Дочь лидера Узбекистана поблагодарила соотечественников за поддержку
4
В Москве отменено более 30 авиарейсов
5
Тренера по шахматам в Москве подозревают в насильственных действиях в отношении ученицы
6
Россиянин Миронов, объявленный США в розыск, вылетел из Еревана в Москву
7
Массовая драка произошла в Махачкале
Темы дня
Реклама