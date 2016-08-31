МВД Киргизии сняло оцепление вокруг посольства Китая, где произошел теракт

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БИШКЕК, 31 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Министерство внутренних дел Киргизии приняло решение снять оцепление вокруг здания посольства Китая в республике, где во вторник произошел террористический акт. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь МВД Бакыт Сейитов.
По его словам, оцепление было снято в связи с "отсутствием в нем необходимости". "Здание дипломатического представительства Китая продолжает охраняться нашими сотрудниками в усиленном режиме", - заверил пресс-секретарь. При этом особо отметив, что дополнительные меры безопасности приняты и в посольствах других государств в Киргизии.
Как подчеркнул Сейитов, усиление охраны дипломатических представительств связано не только с террористической атакой на посольство КНР в Бишкеке, но и с празднованием сегодня в стране 25-й годовщины независимости, а также предстоящими в республике 3-8 сентября этого года вторыми Всемирными играми кочевников. "Во время таких мероприятий всегда предпринимаются повышенные меры безопасности", - напомнил он.
Во вторник террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле протаранил ворота посольства Китая. Проехав по его территории примерно 50 метров, машина взорвалась. Находившийся в его салоне преступник погиб, незначительные ранения получили двое местных жителей, которые в этот момент находились в дипломатическом представительстве. Среди китайских дипломатов никто не пострадал.
Правоохранительные органы Киргизии по факту терроризма возбудили уголовное дело. Официальный Бишкек пообещал китайским властям информировать их о ходе расследования.