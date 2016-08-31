Глава МИД Украины поставил под сомнение целесообразность существования ОБСЕ

Власти Москвы разработали проект реконструкции МКАД от Ярославского до Дмитровского шоссеМосква 31 августа, 13:39
Тимошенко заявила о возможности привлечь к уголовной ответственности премьер-министраМеждународная панорама 31 августа, 13:34
Региональные власти неоднозначно восприняли "экологический список Донского"Общество 31 августа, 13:09
Курская компания занялась производством пуленепробиваемого стеклаБанк историй успеха 31 августа, 13:07
Фестиваль национальных культур "Этнолайф" пройдет в Тюменской областиНовости Тюменской области 31 августа, 12:54
Волейболист Тетюхин не планирует завершать карьеру и выступит в предстоящем сезонеСпорт 31 августа, 12:52
В Боткинской больнице в Москве после капремонта открыт корпус нейрохирургииМосква 31 августа, 12:50
СМИ: певец Крис Браун освобожден под залог в $250 тыс.Происшествия 31 августа, 12:26
Власти согласовали памятник писателю Сергею Довлатову в ПетербургеКультура 31 августа, 12:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал деятельность ОБСЕ, поставив под сомнение саму целесообразность существования этой организации.
"ОБСЕ находится в глубоком кризисе. Вызывающие нарушения самих основ ОБСЕ - принципов территориальной целостности, суверенитета, незыблемости границ, - ставят под сомнение цель деятельности организации", - заявил он в статье, опубликованной во вторник в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По мнению министра, у ОБСЕ "есть только две альтернативы", чтобы доказать "жизнеспособность в современном мире". "Согласно первой - мы возвращаемся к "духу" ОБСЕ и уже не просто говорим о доверии, а строим структуру доверия, основанную на правилах как на основе общеевропейской безопасности. И это нужно делать быстро", - считает Климкин.
По его словам, согласно второй альтернативе, "обеспечение безопасности - это дело отдельных стран". "И как только это станет реальностью, они прибегнут к любым средствам, далеко не всегда рациональным. Тогда нас ждет война всех против всех", - подчеркнул глава МИД.