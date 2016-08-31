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Глава МИД Украины поставил под сомнение целесообразность существования ОБСЕ

Международная панорама
31 августа, 12:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, августа. /ТАСС
"ОБСЕ находится в глубоком кризисе", - заявил Павел Климкин
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КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал деятельность ОБСЕ, поставив под сомнение саму целесообразность существования этой организации.

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"ОБСЕ находится в глубоком кризисе. Вызывающие нарушения самих основ ОБСЕ - принципов территориальной целостности, суверенитета, незыблемости границ, - ставят под сомнение цель деятельности организации", - заявил он в статье, опубликованной во вторник в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению министра, у ОБСЕ "есть только две альтернативы", чтобы доказать "жизнеспособность в современном мире". "Согласно первой - мы возвращаемся к "духу" ОБСЕ и уже не просто говорим о доверии, а строим структуру доверия, основанную на правилах как на основе общеевропейской безопасности. И это нужно делать быстро", - считает Климкин.

По его словам, согласно второй альтернативе, "обеспечение безопасности - это дело отдельных стран". "И как только это станет реальностью, они прибегнут к любым средствам, далеко не всегда рациональным. Тогда нас ждет война всех против всех", - подчеркнул глава МИД.

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Климкин, Павел Анатольевич
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