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Мэй: повторного референдума о членстве Великобритании в ЕС не будет

Международная панорама
31 августа, 13:36 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 31, августа. /ТАСС
"Brexit есть Brexit, и мы намерены добиться успеха на этом пути", - заявила премьер-министр
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ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй категорически отвергла возможность проведения повторного референдума о членстве Соединенного Королевства в ЕС.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы должны продолжать четко выражать свою позицию, заключающуюся в том, что Brexit есть Brexit (выход Великобритании из ЕС), и мы намерены добиться успеха на этом пути", - заявила она в парламенте. "Это означает, что никакого второго референдума не будет", - добавила Мэй.

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