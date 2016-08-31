Мэй: повторного референдума о членстве Великобритании в ЕС не будет

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй категорически отвергла возможность проведения повторного референдума о членстве Соединенного Королевства в ЕС.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы должны продолжать четко выражать свою позицию, заключающуюся в том, что Brexit есть Brexit (выход Великобритании из ЕС), и мы намерены добиться успеха на этом пути", - заявила она в парламенте. "Это означает, что никакого второго референдума не будет", - добавила Мэй.