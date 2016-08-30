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Даунинг-стрит: Мэй не обязана запрашивать мнение парламента по статье о Brexit

Международная панорама
30 августа, 14:59 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
"Не существует правовых обязательств по проведению консультаций с британским парламентом по вопросу о задействовании 50-й статьи", - сообщил журналистам сотрудник канцелярии главы правительства
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Тереза Мэй

Тереза Мэй

© EPA/TOMASZ GZELL

ЛОНДОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британское правительство юридически не обязано запрашивать мнение парламента в вопросе о введении в действие 50-й статьи Лиссабонского договора, которая запускает двухлетнюю процедуру выхода страны-члена из Европейского союза. Об этом  сообщил официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Не существует правовых обязательств по проведению консультаций с британским парламентом по вопросу о задействовании 50-й статьи", - сообщил журналистам сотрудник канцелярии главы правительства на Даунинг-стрит, заметив, что эта позиция была доведена до широких слоев общества.

В то же время представитель Мэй добавил: "Мы очень ясно дали понять, что парламент выскажет свою точку зрения".

СПЕЦПРОЕКТ
"Быть или не быть": как Brexit повлияет на мировую политику
О чем спорили британцы - в спецпроекте ТАСС

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