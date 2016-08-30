Даунинг-стрит: Мэй не обязана запрашивать мнение парламента по статье о Brexit

ЛОНДОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британское правительство юридически не обязано запрашивать мнение парламента в вопросе о введении в действие 50-й статьи Лиссабонского договора, которая запускает двухлетнюю процедуру выхода страны-члена из Европейского союза. Об этом сообщил официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Не существует правовых обязательств по проведению консультаций с британским парламентом по вопросу о задействовании 50-й статьи", - сообщил журналистам сотрудник канцелярии главы правительства на Даунинг-стрит, заметив, что эта позиция была доведена до широких слоев общества.

В то же время представитель Мэй добавил: "Мы очень ясно дали понять, что парламент выскажет свою точку зрения".