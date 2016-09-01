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СМИ: Токио предложит жителям Южных Курил остаться, если РФ передаст острова Японии

Международная панорама
1 сентября, 5:16 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Россия и Япония много десятилетий пытаются выработать мирный договор, основным препятствием на этом пути является проблема принадлежности Южных Курил
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© Сергей Красноухов/ТАСС

ТОКИО, 1 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Власти Японии будут согласны на то, что жители Южных Курил останутся на островах, если они будут переданы Россией японской стороне. С таким утверждением выступила японская газета Mainichi.

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"Правительство Японии утвердило позицию", согласно которой в случае передачи Россией Японии Южных Курил японская сторона даст согласие на то, что "уже проживающие на островах граждане РФ останутся там", пишет газета. По ее данным, это и является частью "нового подхода" Токио в решении территориального спора между Японией и Россией, о чем говорил премьер-министр Синдзо Абэ в ходе своего визита в Сочи в мае.

2 сентября в рамка II Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке намечена встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На ней, как заявлял генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, будет обсуждаться широкий спектр тем двусторонних отношений, включая территориальный спор и вопрос возможного визита российского президента в Японию.

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Россия и Япония много десятилетий пытаются выработать мирный договор, основным препятствием на этом пути является проблема принадлежности Южных Курил. После окончания Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией. В 1956 году была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, но мирный договор так до сих пор и не заключен.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 мая заявил, что Вторая мировая война поставила точку в истории с переходом Курильских островов из одних рук в другие. "Мы не отдаем Японии Курильские острова, не выпрашиваем мирный договор. Мы как солидная ответственная держава, государство - продолжатель Советского Союза подтвердили, что привержены всем обязательствам, которые брал на себя СССР. Эти обязательства включают в себя и советско-японскую декларацию 1956 года, в которой говорится о том, что стороны обязуются заключить мирный договор и что только после этого может быть рассмотрен вопрос о том, что СССР, как он тогда обязался, в порядке жеста доброй воли готов передать, исходя из чаяний японского народа, Шикотан и гряду Хабомаи", - сказал министр в интервью сайту "Комсомольской правды".

По его словам, вести разговор о каком-то взаимоприемлемом решении этого вопроса без признания итогов Второй мировой войны невозможно. "Мы говорили об этом на переговорах японским партнерам, - пояснил глава МИД РФ. - В частности на последних раундах консультаций мы предложили рассмотреть исторический аспект этого вопроса, чтобы всем было понятно, что Вторая мировая война поставила точку в истории с переходом островов из одних рук в другие".

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