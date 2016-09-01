Трамп рассказал о новых методах борьбы с незаконными мигрантами в США

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков, Алексей Качалин/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп озвучил подробный план, призванный устранить главные огрехи действующей в стране иммиграционной системы. Она является "одной из худших в мире", так как сформирована при администрации президента Барака Обамы, "обслуживает интересы состоятельных спонсоров и влиятельных политиков, но не американского народа". Об этом Трамп заявил на встрече со сторонниками в городе Финикс (штат Аризона) после встречи в Мехико с президентом Мексики Энрико Пеньей Ньето.

Эскадроны депортации

Ряд положений плана ранее неоднократно излагались. Новым стало то, что республиканец предложил создать в США целевые подразделения, предназначенные для выявления и оперативной депортации иностранных граждан, находящихся на территории штатов незаконно. "Мы сократим офисы депортации и создадим целевые силы для оперативной депортации нелегальных мигрантов", - заявил Трамп. Он в случае избрания президентом страны обещал покончить с порочной практикой освобождения мигрантов, задержанных за нарушение пограничного режима, и закрыть навсегда допуск в штаты для иностранных граждан, совершивших здесь преступления.

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"В США на данный момент в бегах находятся 2 млн преступников из числа пришлых. Мы начнем высылать их в первый же день моего президентства. Администрация Обамы в таких случаях любит употреблять слово "депортация". По моему выражению, их просто не станет, как только я вступлю в (должностные) полномочия", - заверил кандидат на пост главы государства.

Он также намерен набрать дополнительно более пяти тысяч пограничников, сотрудников иммиграционной службы и таможни, отменить два указа Обамы об амнистии мигрантам и обеспечить неукоснительное соблюдение законов в этой области.

Визовой рычаг против притока из Сирии и Ливии

Трамп поделился планами запретить выдачу въездных американских виз лицам из таких стран, где в силу тех или иных причин невозможно надлежащим образом осуществить полноценные проверки желающих попасть в Соединенные Штаты. "Мы приостановим выдачу въездных виз лицам, прибывающим из тех мест, где нельзя осуществить в их отношении полноценные проверки", - сказал республиканец, пояснив, что речь идет, в первую очередь, о странах, в которых высока террористическая активность.

По словам Трампа, "в первый же день" своего пребывания в должности президента он поручит Госдепартаменту США и другим ведомствам "составить список" таких государств. В этот перечень должны, в первую очередь, попасть Ливия и Сирия, уточнил миллиардер.

Трамп также заявил, что поручит разработать специальный идеологический тест, который должны будут пройти все мигранты, претендующие на въезд в США. По результатам такого теста власти определят, поддерживает ли то или иное лицо традиционные американские ценности, и примут решение о его допуске в страну.

При этом миллиардер отметил, что при его администрации "ни один нелегальный мигрант" не сможет автоматически получить в США легальный статус по прошествии определенного времени. "Иностранцы, прибывшие в Соединенные Штаты незаконно, должны будут вернуться на родину" и уже после этого официально подать документы на предоставление права въезда в США, сказал он.

Кроме того, Трамп также пообещал создать полноценную электронную систему слежения за прибывающими в страну иностранцами, чтобы в случае нарушения визового режима их можно было незамедлительно депортировать на родину.

Пресловутая стена

Встреча с президентом Мексики не помешала республиканцу снова обещать обязать Мехико полностью компенсировать расходы на строительство стены-преграды на пути незаконной иммиграции в США. "Стена на границе с Мексикой будет построена. И Мексика оплатит 100% стоимости ее сооружения. Они еще об этом не подозревают, но они заплатят", - утверждал политик.

Он обещал, что в случае его избрания президентом США такая преграда будет не только построена, но и "оборудована всем необходимым, в том числе сенсорами слежения и приборами воздушной разведки".

Отвечая ранее на вопросы журналистов, Трамп заявил, что говорил о строительстве стены на границе с Мексикой с президентом республики. "Мы обсуждали стену, но не обсуждали плату за нее, это будет немного позже, сейчас только предварительная встреча", - пояснил он.

Энрике Пенья Ньето опроверг слова Трампа. "В начале разговора с Дональдом Трампом я дал ясно понять, что Мексика не будет платить за стену. После этого разговор перешел к другим темам", - написал президент в среду на своей странице в сети микроблогов Twitter ("Твиттер").

Кандидат на пост главы государства назвал в Аризоне встречу с мексиканским лидером "вдумчивой и содержательной", отметив, что испытывает уважение к своему собеседнику, который любит свою страну так же сильно, как и республиканец свою. Трамп рассчитывает "продолжить беседы и диалог" с Ньето.