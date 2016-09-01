Трамп: США должны пресечь нелегальную иммиграцию из Мексики

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Ключевыми направлениями политики Дональда Трампа в отношении Мексики в случае его победы на выборах станет борьба с нелегальной иммиграцией и ввозом наркотиков, а также пересмотр торговых связей. Об этом кандидат в президенты США от Республиканской партии заявил в среду в Мехико после встречи с президентом латиноамериканской республики Энрике Пеньей Ньето.

Пять ключевых задач

Трамп обозначил "пять общих задач", реализация которых, по его мнению, будет способствовать "росту благосостояния и счастью жителей обоих государств".

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"Номер один - прекращение нелегальной иммиграции", - указал он. "Эта проблема должна быть решена быстро", - подчеркнул республиканец.

"Номер два - это безопасная граница", - констатировал кандидат в президенты. "Мы считаем, что любое государство имеет право возвести стену или барьер на любой из своих границ, чтобы остановить нелегальное проникновение людей, ввоз наркотиков или оружия", - добавил миллиардер. Третьей задачей он назвал "уничтожение наркокартелей". "Это можно сделать лишь в условиях сотрудничества в разведывательной сфере, обмениваясь разведданными и проводя совместные операции", - пояснил Трамп.

Четвертым ключевым направлением бизнесмен назвал пересмотр торговых связей с Мексикой, в первую очередь, Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). "НАФТА - это соглашение, заключенное 24 года назад. Его следует обновить, чтобы оно отражало современную ситуацию", - отметил магнат. Пятой задачей Трамп считает совместную работу над тем, чтобы не допустить переноса производства из США и Мексики в другие государства с более благоприятным налоговым законодательством.

Кто заплатит за стену?

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что говорил о строительстве стены на границе с Мексикой с президентом республики. "Мы обсуждали стену, но не обсуждали плату за нее, это будет немного позже, сейчас только предварительная встреча", - пояснил он.

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Трамп во время своей предвыборной кампании последовательно выступает за строительство барьера на границе с Мексикой, который, по его мнению, остановит поток нелегальных мигрантов на американскую территорию. Миллиардер не раз подчеркивал, что, став хозяином Белого дома, заставит заплатить за возведение стены мексиканское правительство. По словам американского бизнесмена, высота заграждения должна составить около 15 метров. Стоимость этого проекта он оценивает в $10-12 млрд.

Дружелюбный тон

Трамп, известный своими негативными заявлениями в адрес нелегальных мигрантов, в том числе из Мексики, во время выступления заверил, что "связь между двумя странами - прочная и сердечная". "Интересам США соответствует, чтобы Мексика была сильной, процветающей и развивалась", - подчеркнул он. Республиканец не раз подчеркивал, что глубоко уважает латиноамериканскую республику и лично ее президента.

Во время своей кампании Трамп сделал одним из центральных вопрос о борьбе с нелегальной миграцией. В одном из интервью он, в частности, охарактеризовал приезжих из Мексики как преступников и насильников, что вызвало взрыв возмущения среди испаноговорящих американцев.

Депутаты законодательного собрания мексиканской столицы незадолго до приезда республиканца объявили его персоной нон-грата. Как сообщила газета Excelsior, против визита Трампа в Мексику высказались все политические силы, кроме правящей Институционно-революционной партии.

США занимают первое место среди ведущих экономических партнеров Мексики, в 2015 году товарооборот между двумя странами превысил $532 млрд.

Ежедневно границу между двумя государствами, протяженность которой составляет порядка 3 тыс. километров, пересекают в обоих направлениях свыше 1 млн человек и 437 тыс. автомобилей. Через нее также проходят маршруты нелегальной миграции из стран Латинской Америки и каналы поставки наркотиков в США.

Встречи будут продолжены

Трамп намерен продолжать обмен мнениями и выстраивать отношения с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето. Об этом сообщил предвыборный штаб республиканца по итогам состоявшейся в среду в Мехико встречи Трампа с главой латиноамериканского государства.

"Сегодня состоялась первая часть обсуждений и этап выстраивания взаимоотношений между Трампом и президентом Пеньей Ньето. Это не были переговоры, проводить которые было бы неуместно (учитывая то, что всеобщие выборы в США состоятся только 8 ноября)", - подчеркнул в официальном заявлении советник американского политика Джейсон Миллер. "Нет ничего удивительного, что оба придерживаются различных точек зрения, мы будем ожидать возможности продолжить беседу", - добавил он.