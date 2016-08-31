Трамп не просил американских дипломатов о помощи перед визитом в Мексику

ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед своим визитом в Мексику не просил работающих там американских дипломатов провести для него консультации, брифинги или оказать иную поддержку. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

Он лишь отметил, что сотрудники ведомства связались с Секретной службой, чьи агенты на данный момент охраняют миллиардера, "чтобы обеспечить безопасность" во время его поездки. "В посольство США (в Мексике) не поступало запросов на проведение брифингов", - добавил Кирби.

Он также заверил, что ни сотрудники американской дипмиссии, ни посол США Роберта Джейкобсон не будут принимать никакого участия в мероприятиях, связанных с поездкой Трампа.

Миллиардер во время своей предвыборной кампании последовательно выступает за строительство стены на границе с Мексикой, которая, по его мнению, остановит поток нелегальных мигрантов на американскую территорию. Миллиардер подчеркивает, что, став главой Белого дома, заставит заплатить за возведение такой стены мексиканское правительство. По словам американского бизнесмена, высота заграждения должна составить около 15 метров. Стоимость этого проекта он оценивает в $10-12 млрд.

Ранее Трамп подтвердил свое намерение поехать в Мексику и встретиться с президентом республики Пеньей Ньето. До этого о соответствующих планах республиканца сообщила газета The Washington Post. "Встреча может произойти за несколько часов до выступления в Аризоне, где миллиардер разъяснит свои взгляды на миграционную политику", - отметило издание.