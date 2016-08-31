Трамп дал согласие на встречу с президентом Мексики

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп принял приглашение президента Энрике Пенья Ньето нанести визит в Мексику для личной встречи. Эту информацию подтвердил во вторник сам Трамп.

Принял приглашение президента Мексики

"Я принял приглашение президента Мексики Энрике Пенья Ньето и очень жду встречи с ним завтра", - отметил миллиардер в своем блоге сервиса Twitter .

Ранее о планах Трампа посетить Мексику сообщила газета The Washington Post. "Трамп рассматривает возможность вылететь в Мехико в среду и встретиться с мексиканским президентом Ньето, - говорится в опубликованной на сайте издания статье. - Встреча может произойти за несколько часов до выступления в Аризоне, где миллиардер разъяснит свои взгляды на миграционную политику".

Президент Мексики готов встретиться с Трампом

Ранее в интервью телеканалу Televisa Энрике Пенья Ньето выразил готовность встретиться с Трампом, которого он ранее сравнивал с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. "Я уже провел встречу с Хиллари Клинтон. С Дональдом Трампом я не знаком, но я бы с ним встретился, так как необходимо находиться в диалоге с обоими кандидатами (в президенты США)", - сказал Ньето. По его словам, он знает о позиции Трампа по вопросу американо-мексиканских отношений и полагает, что миллиардер недооценивает ту важность, которую они представляют для обоих государств.

В июле Энрике Пенья Ньето заявил, что готов работать с любым следующим президентом США, а его прежние высказывания, в которых он сравнивал кандидата на пост президента США от Республиканской партии с Гитлером и Муссолини, "были вырваны из контекста".

I have accepted the invitation of President Enrique Pena Nieto, of Mexico, and look very much forward to meeting him tomorrow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 августа 2016 г.

Проект стены

Трамп во время своей предвыборной кампании последовательно выступает за строительство стены на границе с Мексикой, которая, по его мнению, остановит поток нелегальных мигрантов на американскую территорию. Миллиардер подчеркивает, что, став хозяином Белого дома, заставит заплатить за ее возведение мексиканское правительство. По словам американского бизнесмена, высота заграждения должна составить около 15 метров. Стоимость этого проекта он оценивает в $10-12 млрд.

США занимают первое место среди ведущих экономических партнеров Мексики. В 2015 году товарооборот между двумя странами превысил $532 млрд. Ежедневно границу между двумя государствами, протяженность которой составляет порядка трех тысяч километров, пересекают в обоих направлениях свыше 1 млн человек и 437 тыс. автомобилей. Через нее также проходят маршруты нелегальной миграции из стран Латинской Америки и каналы поставки наркотиков в США.

Тема нелегальных мигрантов стала одной из центральных на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре нынешнего года.