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СМИ: отряды курдов выбили боевиков ИГ из селения, где находился штаб аль-Аднани

Международная панорама
1 сентября, 10:49 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что Абу Мухаммед аль-Аднани, который считался вторым лицом в ИГ, был ликвидирован в результате удара российского Су-34 по базе террористов
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БЕЙРУТ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Курдские бойцы, входящие в оппозиционную коалицию "Силы демократической Сирии", освободили в четверг населенный пункт Умм-Хоуш к северо-востоку от Алеппо. Об этом сообщила в своей электронной версии газета "Аль-Ватан". По ее сведениям, отряды курдов, наступающие на город Эль-Бэб, выбили оттуда экстремистов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Боевики понесли потери и отступили.

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В Умм-Хоуше находился штаб Абу Мухаммеда аль-Аднани, который считался вторым лицом в ИГ после главаря Абу Бакра аль-Багдади, провозгласившего себя "халифом". Как сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, он был ликвидирован 30 августа в результате удара российского Су-34 по базе террористов. В ходе этой воздушной атаки было уничтожено не менее 40 боевиков. Эксперты ожидают, что от курдов может поступить важная информация, касающаяся деятельности радикалов.

Аль-Аднани фигурировал в СМИ как официальный представитель ИГ. В мае он появился в видеозаписи на телеэкранах, призвав непримиримых исламистов наносить удары по США и Западной Европе в период мусульманского поста в месяц рамадан. В иерархии ИГ он курировал диверсионную сеть за рубежом и занимался вербовкой новобранцев.

Кто заменит помощника аль-Багдади?

Настоящее имя террориста - Таха Субхи Фаллаха. Он родился в сирийском городе Идлиб в 1977 году. В молодости примкнул к филиалу "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Ираке, который возглавлял Абу Мусаб аз-Заркауи (ликвидирован иорданским спецназом в 2007 году).

Инфографика &quot;Исламское государство&quot; в Ираке и Сирии "Исламское государство" в Ираке и Сирии

Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

В 2005 году аль-Аднани (под именем Ясир Халаф) был арестован американскими оккупационными властями и провел в тюрьме шесть лет. После выхода на свободу он присягнул на верность аль-Багдади и по его поручению выступил как один из организаторов "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России) - ответвления "Аль-Каиды" в Сирии. После раскола между главарями двух экстремистских группировок аль-Аднани вернулся в ряды ИГ.

В недавнем прошлом власти США назначили награду в размере $5 млн за голову этого террориста. В январе во время налета ВВС международной коалиции на провинцию Анбар аль-Аднани получил ранение и находился в госпитале в Мосуле.

По сведениям иракского эксперта Хишама аль-Хашеми, на пост аль-Аднани скорее всего будет назначен финансовый контролер ИГ Айяд аль-Обейди (известен также под именем Салех Хайфа). Аль-Хашеми утверждает, что этот террорист ранее был офицером спецслужбы президента Саддама Хусейна, свергнутого США.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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