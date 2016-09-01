Контактная группа договорилась об усилиях по продолжению "режима тишины"

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Контактная группа в ходе сегодняшней видеоконференции договорилась продлить "режим тишины". Об этом сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева в Контактной группе Леонида Кучмы.

"Трехсторонняя контактная группа пришла к соглашению о необходимости продолжения "режима тишины" и призвала стороны соблюдать этот режим и в дальнейшем", - написала она в социальной сети Facebook.

Кроме того, по ее словам, "стороны признали необходимость продолжить прилагать усилия для того, чтобы режим прекращения огня приобрел устойчивый характер". При этом она признала, что "вопрос освобождения заложников остается наиболее чувствительным".

Ранее в четверг минобороны Украины заявило, что режим прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины, который введен 1 сентября с 00:00 часов, соблюдается. В свою очередь представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что ночь на 1 сентября в республике прошла без обстрелов со стороны украинских силовиков, с полуночи установился долгожданный "режим тишины".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 26 августа договорились о необходимости установления бессрочного режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе с полуночи 31 августа (в ночь с 31 августа на 1 сентября - прим. ТАСС).

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