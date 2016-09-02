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СМИ: власти Турции не позволят террористам пересекать южную границу страны

Международная панорама
2 сентября, 2:27 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 2, сентября. /ТАСС
"Никто не вправе ждать, что мы позволим наладить террористический коридор на нашей южной границе", - цитирует агентство президента Турции
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АНКАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Турецкие власти не позволят создать условия для перехода террористов через южную границу страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

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"Никто не вправе ждать, что мы позволим наладить террористический коридор на нашей южной границе", - цитирует агентство слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Он подчеркнул, что в ходе операции "Щит Евфрата" от террористов были освобождены 400 кв. км территории на севере Сирии. Эрдоган добавил, что думал об установлении "безопасной зоны" в Сирии, но эта инициатива не получила поддержки других стран.

24 августа турецкие военные совместно с отрядами оппозиционной "Сирийской свободной армии" начали операцию на севере Сирии, в ходе которой они взяли под контроль город Джараблус и изгнали из него боевиков "Исламского государства" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). Дамаск выступил с осуждением этой операции, назвав ее прямым нарушением суверенитета Сирии.

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