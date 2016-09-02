СМИ: власти Турции не позволят террористам пересекать южную границу страны

АНКАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Турецкие власти не позволят создать условия для перехода террористов через южную границу страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Никто не вправе ждать, что мы позволим наладить террористический коридор на нашей южной границе", - цитирует агентство слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Он подчеркнул, что в ходе операции "Щит Евфрата" от террористов были освобождены 400 кв. км территории на севере Сирии. Эрдоган добавил, что думал об установлении "безопасной зоны" в Сирии, но эта инициатива не получила поддержки других стран.

24 августа турецкие военные совместно с отрядами оппозиционной "Сирийской свободной армии" начали операцию на севере Сирии, в ходе которой они взяли под контроль город Джараблус и изгнали из него боевиков "Исламского государства" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). Дамаск выступил с осуждением этой операции, назвав ее прямым нарушением суверенитета Сирии.