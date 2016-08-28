Турецкая армия направила в сирийский Джараблус подкрепление и боеприпасы

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АНКАРА, 28 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Вооруженные силы Турции в воскресенье утром направили дополнительные боевые подразделения и грузовик с боеприпасами в сирийский Джараблус. Об этом сообщает новостной портал Haberler.
По его данным, ранним утром колонна из бронетранспортеров и грузовика с боеприпасами в сопровождении двух тяжелых танков пересекла границу с Сирией в направлении Джараблуса. Подкрепление было направлено после того, как минувшей ночью танки и артиллерия Турции подвергли интенсивному обстрелу несколько районов города и другие точки к югу от границы.
Поступают сообщения о том, что в районе Джараблуса и на прилегающих территориях периодически слышны взрывы от ударов тяжелых орудий, и вспыхивают ожесточенные перестрелки. В результате одного их таких столкновений в субботу были подвергнуты ракетному обстрелу два турецких танка, экипажи которых выполняли задание в Джараблусе в рамках начатой республикой 24 августа операции "Щит Евфрата". В результате один военнослужащий ВС Турции погиб, трое ранены. По сообщению телеканала NTV, огонь по танкам открыли бойцы партии "Демократический союз" сирийских курдов, которую Анкара считает террористической.