ЦИК Молдавии принял заявления на участие в выборах президента от основных кандидатов

КИШИНЕВ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии приняла заявления на участие в предстоящих 30 октября выборах президента страны от основных претендентов. Как сообщила пресс-служба ЦИК, в пятницу были зарегистрированы девять инициативных групп по сбору подписей в поддержку своих кандидатов.

Среди них представители лидера Демократической партии Молдовы, экс-спикера парламента Мариана Лупу, главы Европейской народной партии Молдовы, экс-премьера Юрия Лянкэ, представителя "Нашей партии" Дмитрия Чубашенко, лидера Либеральной партии, бывшего спикера парламента Михая Гимпу, лидера Партии действия и справедливости Майи Санду, председателя Партии социалистов Республики Молдова Игоря Додона, лидера "Платформы достоинство и правда" Андрея Нэстасе и других.

После выдачи удостоверений инициативные группы начнут сбор подписей в поддержку своих кандидатов, которые должны будут представить к 30 сентября. После этого начнется период предвыборной агитации.

Впервые за последние 16 лет президента Молдавии будут выбирать путем всенародного голосования, а не в парламенте. В марте нынешнего года Конституционный суд страны признал незаконным принятое в 2000 году законодателями решение отказаться от прямых выборов президента и возложить эти полномочия на депутатов. По мнению председателя суда Александра Тэнасе, изменения послужили причиной серии политических кризисов, когда депутаты не могли избрать главу государства.