Обама: США не наблюдают ухудшения отношений с Турцией в сфере безопасности

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НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Вашингтон не наблюдает ухудшения отношений с Анкарой в сфере безопасности после попытки переворота в Турции. Об этом заявил президент США Барак Обама в интервью телеканалу CNN, выдержки из которого были опубликованы в пятницу.
"Мы не наблюдаем негативного влияния на наши отношения в сфере безопасности", - сказал американский лидер, добавив, что "Турция продолжает быть сильным союзником по НАТО", сотрудничая с США, в частности, в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Анкара является "важным партнером" Вашингтона "по целому ряду вопросов, касающихся безопасности в регионе", отметил Обама.
При этом глава Белого дома акцентировал внимание на том, что Турция прошла через, как он образно выразился, "политическое и гражданское землетрясение", после которого должен последовать период восстановления.
Обама подчеркнул, что США намерены в этом "поддерживать турецкий народ". Однако администрация США обязательно поставит Анкару в известность, если сочтет, что "шаги, которые они (турки) предпринимают, противоречат их собственным долгосрочным интересам, а также (нашему) партнерству", указал президент.
В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку госпереворота. В организации путча турецкие власти обвиняют сторонников 75-летнего мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который с 1999 года проживает в американском штате Пенсильвания и имеет постоянный вид на жительство в США.
Анкара неоднократно направляла Вашингтону запрос об экстрадиции оппозиционера. Во время своего визита в Турцию на прошлой неделе вице-президент Джозеф Байден заявил, что у правительства США нет оснований защищать Гюлена, однако добавил, что решение о его экстрадиции может принять только суд.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.