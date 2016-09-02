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ФБР опубликовало материалы по расследованию дела Клинтон и ее допросу

Международная панорама
2 сентября, 21:06 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
На допросе обсуждалось использование личного сервера электронной почты экс-госсекретаря и хранение на нем секретной информации
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© Joe Raedle/Getty Images

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. ФБР опубликовало материалы по расследованию дела кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон о нарушении ведения служебной переписки. Об этом говорится в распространенном заявлении правоохранительной структуры.

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В нем отмечается, что "сегодня ФБР публикует краткое изложение допроса Клинтон от 2 июля 2016 года", на котором обсуждалось использование личного сервера электронной почты бывшей первой леди во время ее пребывания на посту главы Госдепартамента США и хранение на нем секретной информации.

Материалы были раскрыты на основании закона о свободе информации по запросу ряда американских СМИ.

В июле минюст США, в подчинении которого находится ФБР, заявил, что Клинтон не предъявят уголовных обвинений в связи с тем, что она использовала свой личный компьютерный сервер для ведения служебной переписки по электронной почте, когда занимала пост госсекретаря (2009-2013 гг.). Министр юстиции и генпрокурор США Лоретта Линч пояснила тогда, что приняла такое решение после консультаций с директором ФБР Джеймсом Коми и работниками юстиции, принимавшими участие в данном расследовании.

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