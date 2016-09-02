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AFP: причиной взрыва на юге Филиппин была бомба

Международная панорама
2 сентября, 23:53 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 2, сентября. /ТАСС
В результате взрыва, который прогремел близ городского рынка, погибли 10 человек, еще 60 получили ранения
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СИНГАПУР, 2 сентября. /ТАСС/. Причиной взрыва, который прогремел ранее в пятницу в центре города Давао на юге Филиппин, была бомба. Об этом сообщило агентство France-Presse.

"Мы обнаружили шрапнель самодельного взрывного устройства", - цитирует агентство заявление представителя президента Филиппин.

В результате взрыва, который прогремел близ городского рынка, погибли 10 человек, еще 60 получили ранения.

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