БРАТИСЛАВА, 3 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян, Игорь Шамшин/. Турция разочарована реакцией ЕС на попытку госпереворота в стране. Об этом сообщил журналистам министр Турции по делам ЕС Омер Челик по итогам переговоров с главами МИД 28 стран Евросоюза в столице Словакии.

"Мы полагаем, что после попытки переворота мы не увидели столько солидарности от ЕС, сколько ожидали увидеть. Я ясно дал понять (главам МИД ЕС), что наше правительство разочаровано", - сказал он.

В ночь на 16 июля в Турции группой мятежников была совершена попытка путча, основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Руководство страны сообщило, что путч подавлен. Погибли 246 человек, не считая путчистов, 2185 человек получили ранения.