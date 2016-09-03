МИД КНДР: ВМС США пытаются выследить северокорейские подлодки в Японском море

ПХЕНЬЯН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Военно-морские силы Соединенных Штатов "проводят операцию по обнаружению подводных лодок КНДР в Японском море". С таким заявлением выступил в субботу представитель Министерства иностранных дел народной республики.

Начиная с прошлого года, сообщил он, "американские субмарины пытаются выследить состоящие на вооружении КНДР подлодки в нейтральных водах Японского моря". Дипломат предупредил, что такие действия США только "содействуют обострению обстановки на Корейском полуострове, подрывают мир и стабильность в этом регионе".

В МИД КНДР также полагают, что решение Вашингтона, который добивается военной гегемонии, направить ядерные субмарины в Северо-Восточную Азию, в том числе в район Корейского полуострова, "в первую очередь нацелено против России и Китая". В связи с этим дипломат отметил, что "противостояние между стратегическим подводными лодками держав, обладающих ядерным оружием, как и американские военные маневры, приводит к гонке вооружений и создает угрозу ядерной войны в Северо-Восточной Азии".

"На США ложится вся ответственность за непредсказуемые последствия сложившейся в этом регионе напряженной ситуации", - подчеркивается в заявлении МИД КНДР.