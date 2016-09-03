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Генсек ШОС: масштаб личности Ислама Каримова оценят история и потомки

Международная панорама
3 сентября, 16:57 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 3, сентября. /ТАСС
Рашид Алимов выразил искренние соболезнования правительству Республики Узбекистан и узбекскому народу, глубочайшее сочувствие родным и близким покойного
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ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Масштаб личности Ислама Каримова оценят история и потомки, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов. Он отметил, что известие о кончине президента Республики Узбекистан было воспринято в штаб- квартире ШОС с глубокой скорбью и печалью.

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"Ислам Абдуганиевич Каримов был выдающейся личностью, мудрым и проницательным государственным деятелем. Масштабные преобразования и глубокие реформы общественно- политического и экономического устройства, подъем и возрождение национальной культуры, заслуженный авторитет и уважение в сообществе наций, другие выдающиеся достижения Республики Узбекистан за годы независимости неразрывно связаны с именем и активной деятельностью ее первого всенародно избранного президента", - отметил генсек ШОС.

Он подчеркнул, что особое внимание Ислам Каримов уделял вопросам поддержания стабильности и обеспечения безопасности в регионе Центральной Азии, решительной борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Он также стоял у истоков зарождения Шанхайской организации сотрудничества и внес весомый вклад в ее поступательное развитие.

Генеральный секретарь ШОС выразил искренние соболезнования правительству Республики Узбекистан и узбекскому народу, глубочайшее сочувствие родным и близким покойного.

Ислам Каримов скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни.

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