Марин Ле Пен намерена провести референдум о членстве Франции в ЕС, если станет президентом

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ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Глава французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила о намерении провести референдум о членстве Франции в Европейском союзе в случае своей победы на президентских выборах в 2017 году. Об этом сообщило агентство AFP.
"Можно поменять ход вещей. Посмотрите на британцев - они выбрали свою судьбу, решили покинуть Евросоюз. Они сделали выбор в пользу независимости. Мы тоже можем вновь стать свободным, гордым и независимым народом", - заявила Ле Пен на митинге своих сторонников в деревушке Браше региона Шампань-Арденны. "Я проведу во Франции такой референдум о членстве в Европейском союзе, так как вы имеете право голоса", - заявила политик.
Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй - 7 мая. В настоящий момент о своем намерении принять в них участие уже официально заявили многие известные политики, среди которых и Марин Ле Пен. По данным опросов, она всерьез может рассчитывать на выход во второй тур.