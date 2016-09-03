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Мэй: Великобритании надлежит стать глобальным лидером в сфере свободной торговли

Международная панорама
3 сентября, 17:41 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Великобритания открыта для бизнеса как смелая, уверенная, заинтересованная в поддержании контактов с другими народами страна, заявила глава британского МИДа
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ЛОНДОН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Великобритании, которая выходит из ЕС, надлежит стать глобальным лидером в сфере свободной торговли. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила в субботу перед отлетом на саммит G20, который состоится в китайском городе Ханьчжоу 4-5 сентября.

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"Наше послание (странам) G20 заключается в том, что Великобритания открыта для бизнеса как смелая, уверенная, заинтересованная в поддержании контактов с другими народами страна, и нам предстоит сыграть ключевую роль на мировой арене. Я стремлюсь к тому, чтобы Великобритания стала глобальным лидером в сфере свободной торговли", - сообщила она.

Как информировал телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя британского премьера, Мэй проведет в воскресенье в рамках саммита встречу с президентом США Бараком Обамой, на которой она надеется продемонстрировать, что, несмотря на предстоящий выход из сообщества европейских стран, Великобритания остается надежным дипломатическим и торговым партнером.

На состоявшемся 23 июня референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. После этого Мэй, ставшая новым премьером, пообещала исполнить волю народа и вывести страну из состава Евросоюза, но одновременно добиться выгод от этого процесса.

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