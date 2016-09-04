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Олланд: страны G20 должны бороться с источниками финансирования терроризма

Международная панорама
4 сентября, 9:53 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
"Одним из приоритетов саммита "двадцатки" является безопасность и борьба с терроризмом", - заявил французский лидер
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Страны G20 должны предпринять совместные действия, чтобы бороться с источниками финансирования международного терроризма. Об этом заявил в воскресенье президент Франции Франсуа Олланд по прибытии в Ханчжоу на саммит G20.

"Одним из приоритетов саммита "двадцатки" является безопасность и борьба с терроризмом, - заявил французский лидер. - Мы должны совместно бороться с источниками финансирования международного терроризма".

Во Франции, которая за последние два года неоднократно подвергалась атакам запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), с ноября 2015 года - после трагических терактов в Париже - действует режим ЧП. Меры безопасности в стране в связи с объявленным максимальным уровнем террористической угрозы значительно повышены с целью противодействия исламистам.

Смотрите также
G20. Хроника работы саммита

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Саммит G20 Теракты во Франции Борьба с "Исламским государством"
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