Олланд: страны G20 должны бороться с источниками финансирования терроризма

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Страны G20 должны предпринять совместные действия, чтобы бороться с источниками финансирования международного терроризма. Об этом заявил в воскресенье президент Франции Франсуа Олланд по прибытии в Ханчжоу на саммит G20.

"Одним из приоритетов саммита "двадцатки" является безопасность и борьба с терроризмом, - заявил французский лидер. - Мы должны совместно бороться с источниками финансирования международного терроризма".

Во Франции, которая за последние два года неоднократно подвергалась атакам запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), с ноября 2015 года - после трагических терактов в Париже - действует режим ЧП. Меры безопасности в стране в связи с объявленным максимальным уровнем террористической угрозы значительно повышены с целью противодействия исламистам.