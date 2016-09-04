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Куба объявила траур по случаю кончины президента Узбекистана

Международная панорама
4 сентября, 17:08 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Игорь Покутний
Ислам Каримов скончался 2 сентября на 79-м году жизни
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ГАВАНА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Государственный совет Республики Куба указом объявил "официальный траур" в связи с кончиной президента Узбекистана Ислама Каримова. Как сообщил кубинский правительственный интернет-портал Cubadebate, траур продлится с 06:00 часов (13:00 мск) местного времени понедельника 5 сентября до 24:00 ночи этого же дня (7:00 мск вторника). Во время траура государственный флаг Кубы будет приспущен на всех государственных зданиях и военных учреждениях.

Ислам Каримов скончался 2 сентября на 79-м году жизни. 3 сентября он был похоронен в мемориальном комплексе Шахи Зинда в Самарканде.

Четверть века в президентском кресле: факты об Исламе Каримове

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