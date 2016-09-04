Марин Ле Пен поздравила партию евроскептиков с успехом на региональных выборах в Германии

ПАРИЖ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Глава французского Национального фронта Марин Ле Пен поздравила партию "Альтернатива для Германии" с высоким результатом на прошедших в воскресенье региональных выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

"То, что еще вчера было немыслимым, сегодня стало возможным: патриоты из "Альтернатива для Германии" смели партию Меркель. Мои поздравления!" - написала Ле Пен в Twitter.

Согласно данным экзитполов, правая партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" (АдГ) обходит Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель на выборах в парламент Мекленбурга-Передней Померании. По предварительным оценкам, АдГ набирает 21%, ХДС - 19%. Лидирует же Социал-демократическая партия Германии с 30,5%.

Таким образом, евроскептики проходят уже в девятый земельный парламент из шестнадцати и впервые в истории опережают партию Меркель на региональных выборах.