Евроскептики опережают партию Меркель на региональных выборах

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БЕРЛИН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Правая популистская партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" (АдГ) обходит Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.
Таковы первые данные экзитполов по версии канала ARD.
АдГ, согласно этим данным, набирает 21%, ХДС - 19%, лидирует Социал-демократическая партия Германии с 30,5%. Таким образом, евроскептики проходят уже в девятый земельный парламент из 16.
В него также попадают Левая партия с 12,5% и "зеленые" с 5%. Правая Национал-демократическая партия Германии не преодолела пятипроцентный барьер и вышла из состава парламента Мекленбурга-Передней Померании. Не проходит в парламент и либеральная Свободная демократическая партия, набравшая, согласно прогнозам, 3,5%.