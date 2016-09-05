Штайнмайер: ФРГ и ее партнеры не могут представить себе мирную Сирию во главе с Асадом

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БЕРЛИН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Германия и ее партнеры считают, что построить мирную Сирию во главе с президентом Башаром Асадом невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в опубликованном в понедельник интервью газетам немецкой медиагруппы Funke.
Глава МИД указал на то, что вмешательство Москвы в ситуацию в Сирии стабилизировало и укрепило режим сирийского президента. "Это ничего не меняет в нашей позиции и позиции наших партнеров, согласно которой мы не можем себе представить мирную Сирию во главе с Асадом", - сказал Штайнмайер.
Министр выразил надежду на то, что Россия и США достигнут договоренности по вопросу перемирия в Сирии. "Россия может сейчас показать, что она действительно заинтересована в прекращении боев в Сирии", - сказал он.
"В Москве, как, впрочем, и везде, знают, что военным путем конфликт в Сирии не урегулировать", - добавил Штайнмайер.