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СМИ: в сирийском Хомсе прогремел взрыв

Международная панорама
5 сентября, 9:20 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 5, сентября. /ТАСС
По данным телеканала "Ас-Сумария", в результате взрыва есть погибшие и раненые
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БЕЙРУТ, 5 сентября. /ТАСС/. Взрыв прогремел в понедельник в сирийском городе Хомс. Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".

По его данным, в результате взрыва есть погибшие и раненые.

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