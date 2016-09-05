Борьба с терроризмом, юань и правила международной торговли: что вошло в коммюнике G20

Всемирный банк управляется как своего рода кооперативное общество, акционерами которого являются 189 стран-членов этой организации. Эти акционеры представлены советом управляющих, который является высшим органом, принимающим решения и определяющим политику банка. Как правило, управляющими являются министры финансов или развития стран. Совет управляющих проводит свои совещания раз в год во время ежегодных собраний советов управляющих группы Всемирного банка и Международного валютного фонда.