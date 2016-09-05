Борьба с терроризмом, юань и правила международной торговли: что вошло в коммюнике G20

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Лидеры стран-участниц саммита G20 в Ханчжоу (Китай), состоявшегося 4-5 сентября, приняли итоговое коммюнике.
Основные тезисы документа - в материале ТАСС.
В G20 входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На страны "двадцатки", где проживают две трети населения планеты, приходится 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли.
Всемирный банк управляется как своего рода кооперативное общество, акционерами которого являются 189 стран-членов этой организации. Эти акционеры представлены советом управляющих, который является высшим органом, принимающим решения и определяющим политику банка. Как правило, управляющими являются министры финансов или развития стран. Совет управляющих проводит свои совещания раз в год во время ежегодных собраний советов управляющих группы Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Корзина резервных валют МВФ - условный набор национальных валют, которым организация пользуется для установления курса своего главного резервного инструмента, безналичной платежной единицы - специальных прав заимствования (Special drawing rights, СДР).
Структура корзины СДР пересматривается каждые пять лет. В последний раз соотношения валют в корзине менялись 30 декабря 2011 года: тогда вес доллара был установлен на уровне 41,9%, евро - 37,4%, фунта стерлингов - до 11,3%, иены - 9,4%.
На состоявшемся 23 июня референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. После этого Тереза Мэй, ставшая новым премьером, пообещала исполнить волю народа и вывести страну из состава Евросоюза.