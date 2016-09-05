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Борьба с терроризмом, юань и правила международной торговли: что вошло в коммюнике G20

Международная панорама
5 сентября, 14:00 дата обновления: 5 сентября, 15:47 UTC+3 ХАНЧЖОУ ХАНЧЖОУ 5, сентября. /ТАСС
Основные тезисы документа - в материале ТАСС
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ng Han Guan

Лидеры стран-участниц саммита G20 в Ханчжоу (Китай), состоявшегося 4-5 сентября, приняли итоговое коммюнике. 

Основные тезисы документа - в материале ТАСС. 

G20. Хроника работы саммита

Противодействие финансированию терроризма

  • Страны G20 обещают бороться с терроризмом и всеми способами его финансирования. 
  • "Мы будем противодействовать всем источникам, механизмам и каналам финансирования террористов, включая нелегальное налогообложение, контрабанду природных ресурсов, разграбление культурных ценностей, похищение людей", - отмечается в документе.
  • Страны "Большой двадцатки" решительно осуждают "терроризм во всех его формах и проявлениях, бросающих серьезные вызовы международному миру и безопасности".

Перспективы структурных реформ

  • Страны -участницы G20 определили направления структурных реформ, являющихся ключевым фактором повышения производительности и потенциального объема выпуска. 
  • "Мы определили девять приоритетных областей для структурных реформ, таких как содействие открытости для торговли и инвестиций; продвижение реформ рынка труда, повышение уровня образования и совершенствование профессиональных навыков; содействие инновациям; совершенствование инфраструктуры; поощрение конкуренции и формирование благоприятной среды для бизнеса; совершенствование и укрепление финансовой системы; содействие фискальным реформам, повышение уровня экологической устойчивости; содействие инклюзивности роста" - говорится в документе.
  • Страны также призвали международные организации оказывать постоянную поддержку в вопросах проведения всесторонних структурных реформ.

Процедура международной торговли

  • Члены "Группы двадцати" ратифицируют соглашение по упрощению процедур международной торговли до конца 2016 г. 
  • "Мы обязуемся ратифицировать соглашение по упрощению процедур торговли до конца 2016 г. и призываем к этому других членов ВТО", - говорится в коммюнике.
  • Страны G20 отмечают "важную роль, которую могут играть двусторонние и региональные торговые соглашения в либерализации торговли и создании правил торговли, признавая при этом обеспечение их соответствия правилам ВТО".

"Большая двадцатка"

В G20 входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На страны "двадцатки", где проживают две трети населения планеты, приходится 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли.

Реформа системы квот Всемирного банка

  • Члены "Большой двадцатки" поддерживают дальнейшую реформу системы квот Всемирного банка. 
  • "Мы приветствуем вступление в силу реформы квот и управления МВФ от 2010 г. и работаем с целью завершения 15-го обзора квот, включая новую формулу ее расчета, к годовому собранию управляющих органов МВФ и Всемирного банка в 2017 г., - говорится в документе. - Мы поддерживаем группу Всемирного банка в проведении обзора акционерного капитала в соответствии с согласованной дорожной картой, сроками и принципами с целью достижения справедливого распределения голосов".
  • Также участники саммита подчеркивают "важность продвижения разумных и устойчивых практик финансирования" и обещают "улучшать процессы реструктуризации долга".

О Всемирном банке

Всемирный банк управляется как своего рода кооперативное общество, акционерами которого являются 189 стран-членов этой организации. Эти акционеры представлены советом управляющих, который является высшим органом, принимающим решения и определяющим политику банка. Как правило, управляющими являются министры финансов или развития стран. Совет управляющих проводит свои совещания раз в год во время ежегодных собраний советов управляющих группы Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Включение юаня в число резервных валют МВФ

  • Члены "Большой двадцатки" приветствуют включение китайского юаня в корзину Специальных прав заимствования (СДР) Международного валютного фонда с 1 октября. 
  • "В соответствии с решением МВФ мы приветствуем включение китайского юаня в корзину Специальных прав заимствования (СДР) с 1 октября. Мы поддерживаем ведущееся изучение возможностей более широкого использования СДР, например, при составлении отчетности и выпуске облигаций, номинированных в СДР, как способе усиления устойчивости финансовой системы", - говорится в коммюнике.
  • 30 ноября 2015 года совет директоров Международного валютного фонда принял решение включить китайский юань в корзину резервных валют фонда.

Резервные валюты МВФ

Корзина резервных валют МВФ - условный набор национальных валют, которым организация пользуется для установления курса своего главного резервного инструмента, безналичной платежной единицы - специальных прав заимствования (Special drawing rights, СДР).

Структура корзины СДР пересматривается каждые пять лет. В последний раз соотношения валют в корзине менялись 30 декабря 2011 года: тогда вес доллара был установлен на уровне 41,9%, евро - 37,4%, фунта стерлингов - до 11,3%, иены - 9,4%.

Партнерство в области инноваций

  • Члены "Группы двадцати" намерены обмениваться информацией о национальных стратегиях в области обеспечения инновационного роста. 
  • "Мы намерены обмениваться информацией о национальных стратегиях в области обеспечения инновационного роста, поддерживая контакты, направленные, по мере возможности, на расширение совместных исследований, и помогая друг другу в решении общих проблем", - сообщается в тексте документа.
  • Страны G20 собираются использовать различные форумы и мероприятия для развития сотрудничества по разным рабочим направлениям с привлечением профильных групп, в частности, по таким вопросам, как занятость, расширение доступа к цифровым финансовым услугам и их развитие.
  • Также страны-участницы G20 поддержали политику повышения мобильности кадровых ресурсов в области НТИ (Национальной технологической инициативы) и заявили о намерении улучшить качество их подготовки.

Партнерство ЕС и Великобритании

  • Члены "Группы двадцати" также надеются, что Великобритания станет близким партнером ЕС.
  • "Итоги референдума о членстве Великобритании в ЕС добавляют неопределенности в мировую экономику. Члены "Группы двадцати" располагают всеми возможностями для того, чтобы упреждающе отреагировать на возможные экономические и финансовые последствия референдума. В будущем мы надеемся увидеть Великобританию близким партнером ЕС", - говорится в тексте коммюнике.

Выход Великобритании из ЕС

На состоявшемся 23 июня референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. После этого Тереза Мэй, ставшая новым премьером, пообещала исполнить волю народа и вывести страну из состава Евросоюза.

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