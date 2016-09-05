Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрдоган: создание зоны безопасности в Сирии поможет решить проблему беженцев

Международная панорама
5 сентября, 15:15 UTC+3
Материал из 1 страницы

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Турция подняла на саммите G20 вопрос о создании зоны безопасности в Сирии. Об этом в понедельник заявил президент Турции Тайип Эрдоган по окончании саммита на пресс-конференции, показанной в эфире телеканала TRT.

"Создание на севере Сирии зоны безопасности поможет решить проблему беженцев", - сказал он.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Саммит G20 Кризис в Сирии
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Сирия Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
2
Террористы в Казахстане планировали угон самолета и взрыв российской воинской части
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"
5
Обыски в компании из группы "Ренова" проводятся по делу о взятке экс-руководству Коми
6
Эксперт: нефть может вырасти до $52 за баррель после заявления Москвы и Эр-Рияда
7
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыски
Темы дня
Реклама