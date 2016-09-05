Эрдоган: создание зоны безопасности в Сирии поможет решить проблему беженцев

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Турция подняла на саммите G20 вопрос о создании зоны безопасности в Сирии. Об этом в понедельник заявил президент Турции Тайип Эрдоган по окончании саммита на пресс-конференции, показанной в эфире телеканала TRT.

"Создание на севере Сирии зоны безопасности поможет решить проблему беженцев", - сказал он.

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