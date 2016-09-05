Мэй заверила, что не задействует статью о выходе из ЕС до конца года

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Великобритания не задействует до конца текущего года статью 50 Лиссабонского договора о Евросоюзе, в которой прописана процедура выхода из состава сообщества 28 государств. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам саммита G20 в китайском городе Ханчжоу.

"Я думаю, что будет правильным, если мы не задействуем (статью 50) до конца года. Таким образом мы сможем сделать некоторые приготовления для выработки соглашений по выстраиванию тех отношений, которые мы хотим иметь с ЕС", - сказала она. При этом Мэй напомнила, что после того, как статью задействуют, у Лондона будет два года для согласований всех условий "развода" с Брюсселем.

Британский премьер отметила, что итоги переговоров в рамках саммита G20 настраивают ее на позитивный лад. "Я чувствую оптимизм после дискуссий, состоявшихся сегодня за круглым столом, потому что существует искреннее желание развивать соглашения о торговле (с Великобританией вне ЕС - прим. ТАСС), - подчеркнула Мэй. - И на самом деле по итогам переговоров с моими многочисленными европейскими коллегами есть желание гарантировать, чтобы процесс, через который нам предстоит пройти, был как можно более мягким".

"Я хочу лучшей сделки для Великобритании, и это же будет, на мой взгляд, лучшая сделка для Европы", - считает она.

Позиция ЕС

Ранее руководство ЕС говорило о необходимости начала официального процесса по выходу Великобритании из сообщества. Так, президент Франции Франсуа Олланд заявлял, что решение британского народа о выходе страны из Евросоюза принято окончательно и бесповоротно, и теперь вопрос лишь в том, как быстро власти Соединенного Королевства запустят официальный процесс размежевания с ЕС.

"Переговоры с Соединенным Королевством будут вестись только в рамках процедуры отделения, предусмотренной статьей 50 Лиссабонского соглашения, и доступ Великобритании на единый рынок будет предоставлен только при условии, что будут гарантированы свобода перемещения товаров, услуг, капиталов и людей - от этого мы не сможем отступить", - отметил тогда французский лидер.

Канцлер Германии Ангела Меркель также подчеркивала, что не будет вести предметные разговоры об отношениях Великобритании и ЕС до тех пор, пока Лондон не направит официальный запрос в Брюссель в соответствии с нормами европейского права.

На состоявшемся 23 июня в Великобритании референдуме победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники прекращения членства страны в ЕС.