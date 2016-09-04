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Мэй: выход Великобритании из ЕС навредит британской экономике

Экономика и бизнес
4 сентября, 4:03 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
"Предстоят трудные времена. Мы видели, что цифры дают противоречивые сигналы о ситуации в экономике в текущий момент", - заявила премьер-минстр
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© EPA/ANDY RAIN

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Выход Великобритании из Евросоюза, за который на референдуме летом проголосовало большинство британцев, навредит экономике Соединенного Королевства.

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Такое мнение выразила в воскресенье премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, направляющаяся на саммит G20 в китайский город Ханчжоу.

"Предстоят трудные времена, - привело ее слова агентство Reuters. - Мы видели, что цифры дают противоречивые сигналы о ситуации в экономике в текущий момент. Я считаю, что экономика отреагировала лучше, чем некоторые предсказывали после референдума, но я не буду лукавить, говоря, что все пойдет гладко".

На референдуме 23 июня большинство британцев высказалось за выход Великобритании из ЕС. Мэй обещала последовать воле народа. На начало 2017 года запланирован старт переговоров по поводу применения статьи 50 Лиссабонского договора, предусматривающей механизм выхода государства-члена из ЕС. Процедура займет около двух лет.

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