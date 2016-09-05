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Reuters: группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрывы в ряде районов Сирии

Международная панорама
5 сентября, 17:03 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 5, сентября. /ТАСС
Как уточнило агентство SANA, в результате пяти взрывов погибли не менее 40 человек
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БЕЙРУТ, 5 сентября. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ организация) взяла на себя ответственность за серию взрывов в Сирии. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Инциденты произошли в четырех городах САР - Тартусе, Хомсе, Хасеке и Дамаске. Как уточнило агентство SANA, в результате пяти взрывов погибли не менее 40 человек.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика &quot;Исламское государство&quot; в Ираке и Сирии "Исламское государство" в Ираке и Сирии

Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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