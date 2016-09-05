Reuters: группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрывы в ряде районов Сирии

БЕЙРУТ, 5 сентября. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ организация) взяла на себя ответственность за серию взрывов в Сирии. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Инциденты произошли в четырех городах САР - Тартусе, Хомсе, Хасеке и Дамаске. Как уточнило агентство SANA, в результате пяти взрывов погибли не менее 40 человек.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика "Исламское государство" в Ираке и Сирии Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС