Reuters: группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрывы в ряде районов Сирии

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БЕЙРУТ, 5 сентября. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ организация) взяла на себя ответственность за серию взрывов в Сирии. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.
Инциденты произошли в четырех городах САР - Тартусе, Хомсе, Хасеке и Дамаске. Как уточнило агентство SANA, в результате пяти взрывов погибли не менее 40 человек.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).
Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС