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Число погибших в результате серии терактов в Сирии достигло 40

Международная панорама
5 сентября, 13:04 UTC+3 БЕЙРУТ 5, сентября. /ТАСС
Как сообщает агентство САНА, при взрывах также пострадали 43 человека
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БЕЙРУТ, 5 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 40 человек погибли в результате пяти взрывов, прогремевших в нескольких районах Сирии. Об этом сообщило информационное агентство САНА.

По его данным, в результате серии терактов еще 43 человека получили ранения.

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Два взрыва прогремели около 08:00 (время совпадает с московским) на северо-западе Сирии, на подъезде к портовому городу Тартус (220 км от Дамаска). Как сообщила телестанция "Сурия", один из террористов подорвал заминированную машину у эстакады Арзуна на шоссе Тартус - Дамаск, а другой привел в действие пояс со взрывчаткой в момент, когда на место прибыли спасатели и жители из окрестных домов.

Другой мощный взрыв прогремел у блокпоста Бэб-Тадмор на въезде в квартал Эз-Захра на западе Хомса (165 км от Дамаска). В Хасеке (720 км от Дамаска) смертник из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) подорвал себя на мотоцикле на оживленной площади Даввар-Муршо.

Кроме того, по сообщениям из Дамаска, там взрыв прогремел на участке автострады Саббура-Баджаа.

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