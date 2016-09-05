Число погибших в результате серии терактов в Сирии достигло 40

Нетаньяху рассматривает предложение о проведении в РФ переговоров с главой ПалестиныМеждународная панорама 5 сентября, 13:39
ГМИИ им. Пушкина запустил прогулки по музею в виртуальной реальностиКультура 5 сентября, 13:37
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ямал" совершил вынужденную посадку в ЯНАОНовости Урала 5 сентября, 13:28
Пассажиропоток на Керченской переправе в январе-августе вырос на 28%Транспорт 5 сентября, 13:25
Минобрнауки хочет ввести штрафы в 100-300 тыс. руб. за нарушения на экзамене для мигрантовОбщество 5 сентября, 13:19
Первые после возобновления чартеров с Турцией туры проданы за считанные дниОбщество 5 сентября, 13:15
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыскиПроисшествия 5 сентября, 13:11
Люди в зоне паводка в Приморье жалуются на цены и недостаток продуктовПроисшествия 5 сентября, 13:02
Россия может присоединиться к заморозке добычи нефти в случае принятия такого решенияЭкономика и бизнес 5 сентября, 12:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 5 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 40 человек погибли в результате пяти взрывов, прогремевших в нескольких районах Сирии. Об этом сообщило информационное агентство САНА.
По его данным, в результате серии терактов еще 43 человека получили ранения.
Два взрыва прогремели около 08:00 (время совпадает с московским) на северо-западе Сирии, на подъезде к портовому городу Тартус (220 км от Дамаска). Как сообщила телестанция "Сурия", один из террористов подорвал заминированную машину у эстакады Арзуна на шоссе Тартус - Дамаск, а другой привел в действие пояс со взрывчаткой в момент, когда на место прибыли спасатели и жители из окрестных домов.
Другой мощный взрыв прогремел у блокпоста Бэб-Тадмор на въезде в квартал Эз-Захра на западе Хомса (165 км от Дамаска). В Хасеке (720 км от Дамаска) смертник из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) подорвал себя на мотоцикле на оживленной площади Даввар-Муршо.
Кроме того, по сообщениям из Дамаска, там взрыв прогремел на участке автострады Саббура-Баджаа.