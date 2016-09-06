В Молдавии коммунисты призвали избирателей бойкотировать выборы президента

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КИШИНЕВ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Оппозиционная Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) призвала избирателей и оппозицию бойкотировать выборы президента страны 30 октября. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции лидер коммунистов, экс-президент республики Владимир Воронин.
"Избиратели имеют право участвовать в выборах, не участвовать, либо бойкотировать их. ПКРМ призывает всех избирателей бойкотировать президентские выборы, так как они изначально являются неконституционными. И любой кандидат в случае победы будет нелегитимным президентом", - сказал Воронин.
По его словам, власть в стране была "узурпирована". "Те, кто пришел к власти после переворота (беспорядки в апреле 2009 года - прим. ТАСС), смогли установить порочную демократию, основанную на интересах клановых структур", - считает лидер партии коммунистов, который руководил страной с 2001 по 2009 гг.
Нового президента Молдавии впервые за 16 лет будут избирать на всенародных выборах, а не в парламенте. Это произошло после того, как в марте нынешнего года Конституционный суд признал реформу 2000 года незаконной. Однако коммунисты считают, что это решение должны были принимать не судьи, а народ на референдуме.
Вместе с тем, как заявил ранее журналистам председатель парламента Молдавии Андриан Канду, новые поправки в Кодекс о выборах в целом получили позитивный отзыв Венецианской комиссии при Совете Европы.